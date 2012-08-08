Пастора-педофіла залишили за ґратами
21:24, 08 серпня 2012Кримінал
0 0
Донецьк. 8 серпня. УНІАН. У Маріуполі пастор «Церкви Ісуса Христа», підозрюваний у розбещенні неповнолітніх, залишиться до суду за ґратами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд Донецької області.
Суд розглянув апеляційну скаргу обвинуваченого і залишив рішення суду першої інстанції без змін.
У прокуратурі нагадали, що 61-річний раніше судимий житель Маріуполя здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки.
Щодо підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.
25 липня Жовтневий районний суд Маріуполя вибрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter