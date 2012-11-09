На Рівненщині посадовець колонії постачав засудженим наркотики

Київ. 9 листопада. УНІАН. У Рівненській області працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили одного з начальників відділення виправної колонії, який постачав засудженим наркотики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, щодо зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.