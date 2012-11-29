В Одесі суд засудив «телефонного терориста» до 3 місяців ув`язнення

Одеса. 29 листопада. УНІАН. Малиновський райсуд Одеси засудив 24-річного одесита до 3 місяців позбавлення волі за неправдиве повідомлення по телефону у чергову частину облУВС про замінування однієї з виправних колоній, повідомили сьогодні УНІАН в прес-підрозділі Управління СБУ в Одеській області.

Як уточнили в УСБУ, у момент передачі неправдивого повідомлення в міліцію, а саме в березні поточного року, зловмисник відбував покарання за скоєння крадіжки у тій самій виправній колонії, яку «замінував, щоб пожартувати з правоохоронців».

Співробітникам оперативних служб СБУ, МНС і міліції довелося екстрено виїхати до пенітенціарної установи і провести комплекс пошукових заходів, хоча жодного вибухового пристрою у приміщеннях і на території, прилеглій до колонії, вони не виявили.

За даними правоохоронців, поки нарешті співробітники кримінального розшуку встановили телефонного «жартівника», а потім вели слідчі дії, згідно зі ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності) КК України, у підозрюваного у телефонному «замінуванні» закінчився термін перебування у виправній установі.

Проте підозрюваного у «замінуванні» було запрошено на засідання суду у цій справі, яке відбулося наприкінці листопада, і суд ухвалив рішення про узяття його під варту, після чого «телефонного хулігана» було відправлено до СІЗО.