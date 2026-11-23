Також Пєсков знову повторив пропозицію РФ щодо "гуманітарної операції" в Костянтинівці.

З’явилася реакція Кремля на українські удари по російських кораблях біля берегів Лівії, а також у Балтійському морі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяви президента Володимира Зеленського та СБУ про успішні удари.

Так, Пєсков зазначив, що "Москва звернула увагу на заяви Києва про атаки на російські судна біля берегів Лівії".

Він також заявив, що атака на російський суховантаж у Балтійському морі призводить до "нагнітання напруженості в регіоні".

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За його словами, Росія сподівається, що країни Балтії "використають свій вплив на Україну, щоб застерегти її від розширення терористичної активності на Балтиці".

Також Пєсков знову повторив пропозицію РФ щодо "гуманітарної операції" в Костянтинівці, при цьому звинуватив Україну в небажанні погоджуватися на цю "щедру" пропозицію.

"Заяви Зеленського та інших представників Києва, скоріше, свідчать про небажання України продовжувати гуманітарні операції", – сказав рупор Кремля.

Він також додав, що РФ має намір ініціювати діалог з європейцями, щоб "зрозуміти, наскільки вони є коаліцією тих, хто прагне миру".

Удари по російському флоту

Сили оборони в Лівії затопили російський корвет "Меркурій" – один із найновіших кораблів РФ, який був прийнятий на озброєння під час повномасштабної війни – у 2023 році. Разом із корветом було знищено бойовий вертоліт Ка-27.

Також було уражено російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї.

Напередодні дрони атакували російський військовий транспортник "Спарта II" у Фінській затоці. Судно, яке перевозило військові вантажі для російської армії, довго горіло в морі, а екіпаж довелося евакуювати.

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