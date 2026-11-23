Попит на пам'ять з боку кінцевих споживачів уже досяг піка.

Більшу частину 2026 року ринок комплектуючих для ПК переживав бурхливі коливання через рекордний стрибок цін на оперативну пам'ять DDR5, SSD та відеокарт, але наступного року геймерів і виробників споживчої електроніки нарешті може чекати полегшення. До такого висновку дійшли аналітики південнокорейської фінансової компанії BNK у новому звіті, присвяченому ринку пам’яті.

За словами аналітика BNK Лі Мін-хі, попит на пам'ять з боку кінцевих користувачів уже пройшов свій пік. Експерт прогнозує, що до середини 2027 року на ринку почнеться корекція складських запасів у каналах збуту, що призведе до уповільнення нових закупівель і різкого зниження цін на пам'ять.

Раніше американські фінансові інститути також заявляли про очікуване зниження вартості флеш-пам'яті NAND на 20%. Таким чином, у найближчі 12–18 місяців відеокарти, смартфони, ноутбуки та модулі ОЗУ можуть помітно подешевшати.

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На тлі цих прогнозів BNK знизила шестимісячну цільову ціну акцій південнокорейського гіганта SK hynix на 36% – з 1 650 000 до 1 050 000 вон ($780). Ба більше, фінансова модель BNK передбачає, що у 2028 році операційний прибуток SK hynix впаде на 89% (а прибуток на акцію скоротиться на 85,9%), коли поточний цикл буму штучного інтелекту піде на спад.

Незважаючи на рекордний прибуток SK hynix цього року, виробники обладнання зіткнулися з "ціновою межею". Через подорожчання пам’яті бренди ПК та смартфонів були змушені скорочувати обсяги встановлюваної пам’яті, відкладати замовлення або перекладати зростання витрат на покупців, що серйозно вдарило по продажах споживчої техніки.

За оцінками експертів, дистриб'ютори та виробники розпродадуть накопичені запаси до третього кварталу 2027 року, що сповільнить розміщення нових замовлень і потягне ціни вниз.

Причиною перенасичення ринку став ажіотаж навколо ШІ, підігрітий Nvidia, та активне заповнення каналів поставок для таких ІТ-гігантів, як Google, Meta, Amazon та безлічі невеликих хмарних провайдерів, які масово скуповували оперативну пам’ять (ОЗУ) та відеопам’ять (VRAM), поки їхні дата-центри ще не були готові до запуску.

Ситуацію погіршують і політико-економічні чинники у США: перехід контролю над Конгресом до Демократичної партії у 2027 році, як очікується, уповільнить будівництво нових центрів обробки даних. Одночасно з цим після відходу Дженсена Хуанга слабшає роль Nvidia як "ШІ-банку", зростають кредитні ризики для малих і середніх ШІ-компаній, а фінансові організації посилюють умови кредитування.

Крім того, Nvidia перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) за підозрою у фінансових махінаціях, а також на тлі повідомлень про перевірки поставок графічних процесорів до Китаю через Megaspeed та її регіональні підрозділи. Схема кругового фінансування Nvidia, яка підтримувала високий попит на DRAM, починає розпадатися.

Раніше передбачалося, що дефіцит пам'яті та високі ціни затягнуться щонайменше до 2028 року, а в SK hynix взагалі говорили про 2030 рік. На цьому тлі прогноз BNK Investment & Securities виглядає як різкий розворот ринку.

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