За словами військового, присутність у Середземномор’ї для росіян не менш важлива, ніж на Балтиці.

Поблизу узбережжя Лівії Сили оборони затопили російський корвет "Меркурій" - щоб так феєрично детонувати, на борту достатньо власного боєзапасу. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, наскільки втрата "Меркурія" б’є по "середземноморських амбіціях" РФ.

"Те що сталося тут – нам з позиції ВМС це прокоментувати важко, тому що ми працюємо виключно в Азово-Чорноморському регіоні, однак таким кораблям бойовим навіть не треба перевозити якусь додаткову зброю, щоб так феєрично здетонувати, у них власного боєзапасу вистачає – там є чому детонувати", - пояснив військовий.

За його словами, РФ має великий інтерес в Африці, де досі діє ПВК "Вагнер", якою зараз керує син засновника цієї приватної компанії Євгена Пригожина - Павло. Згідно з відкритими джерелами, після загибелі батька у серпні 2023 року син успадкував значну частину його комерційних активів та очолив частину структур ПВК, зокрема, зберіг контроль над підрозділами та пов'язаними з угрупуванням підприємствами в Центральноафриканській Республіці.

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"Тут мова навіть не про Середземномор’я, як таке, хоча демонстрація прапора, особливо в цій акваторії, для росіян завжди була важливою… Це – африканські амбіції. Як ви знаєте, там досі діє дітище Пригожина, яким зараз керує його син. Там досі у них є купа інтересів, й не тільки у них… Прямо перетинаються геополітичні інтереси багатьох великих держав", - сказав Плетенчук.

Однак, додав він, саме присутність у Середземномор’ї для росіян не менш важлива, ніж на Балтиці, але тривалий час вони у тому регіоні були відсутні – понад два місяці.

"Зараз вони (росіяни – УНІАН) повернулися туди, вже як два тижні. Але повернення виявилося дуже таким феєричним. Тому що туди у великій кількості завжди заходили судна логістики російської, тому що постачання зброї та у зворотному напрямку можливий вивіз якихось цінностей з Африки – це їх постійна тема – відповідно, їх треба супроводжувати", - сказав військовий.

Але, за його словами, далеко не всі країни у Середземномор’ї бункерують подібні російські судна та кораблі – це Лівія, Єгипет. Тому часто у конвої можна побачити танкери, додав Плетенчук.

Він пояснив, що шлях у таких конвоїв довгий - навколо Європи, без дозаправки у портах, де росіян не приймають.

Знищення корвета "Меркурій"

Як писав УНІАН, Сили оборони поблизу берегів Лівії, неподалік порту Бенгазі, затопили російський корвет "Меркурій" - один із найновіших кораблів РФ, який прийняли на озброєння під час повномасштабної війни - у 2023 році.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що було задіяно сім морських дронів українського виробництва. Разом із корветом знищений бойовий вертоліт Ка-27. Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї.

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