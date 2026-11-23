Експерти наголошують, що військові дії на орбіті можуть мати драматичні наслідки для Землі.

Західні розвідувальні служби попереджають про нову ядерну загрозу з боку Москви - Росія може вивести на орбіту супутник з ядерною боєголовкою вже найближчими тижнями.

Такого висновку дійшли західні розвідувальні служби та військовослужбовці, включаючи Збройні сили Німеччини (Бундесвер) та Федеральну розвідувальну службу (BND), пише Süddeutsche Zeitung.

Повідомляється, що росіяни планують запустити в космос супутник, оснащений ядерною вибухівкою. Нещодавно кілька країн НАТО обмінялися інформацією, яка свідчить про те, що це може статися вже цього року. За даними розвідок, апарат під назвою "Супутник-С" вже повністю побудований і деякий час зберігається в околицях Москви.

Відео дня

Експерти наголошують, що військові дії на орбіті можуть мати драматичні наслідки для Землі. Тому майже всі західні розвідувальні служби припускають, що Москва покладається насамперед на стримування за допомогою потенційного ядерного супутника.

"Якби ядерна боєголовка, подібна до тієї, що на "Супутнику-С" , вибухнула на низькій навколоземній орбіті, всі супутники там вийшли б з ладу протягом кількох місяців. Наприклад, це вплине на навігацію, телекомунікації та прогнозування погоди – навряд чи щось на Землі функціонуватиме безперебійно", - йдеться у матеріалі.

З військової точки зору, масштабний вихід із ладу супутників буде серйозним явищем для Заходу, оскільки його розвідка, обладнання та оперативне командування значною мірою залежать від космічних технологій. Натомість, зазначається, що Росія, наприклад, в останні роки картографувала Балтійське море з точністю до сантиметра, використовуючи судна, замасковані під дослідницькі кораблі. Це дозволило б ВМС Москви перебувати під водою навіть без супутникової підтримки.

Провокації РФ в космосі

Як повідомляв УНІАН, в жовтні російський супутник "Космос-2612" наблизився до американського комерційного супутника ICEYE-X36, який є частиною космічної мережі, що може підтримувати українських військових. Експерти вважають маневр незвичним і припускають, що він може бути спробою втрутитися в роботу західного космічного обладнання.

В компанії LeoLabs заявили, що траєкторія російського супутника "виглядає як навмисне зближення" з американським апаратом для отримання зображень.

У LeoLabs наголосили, що наміри Росії залишаються незрозумілими, однак така поведінка потребує подальшого спостереження.

Маневр привернув увагу фахівців через те, що супутники на низькій навколоземній орбіті рухаються зі швидкістю понад 27 тисяч км/год. За оцінкою експертів, подібні зближення трапляються відносно рідко.

Вас також можуть зацікавити новини: