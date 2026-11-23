Вивчивши архіви, журналісти з’ясували, що дід розробників народився в місті Борислав Львівської області.

Предки засновників студії Rockstar Games Сема та Дена Хаузерів, які перетворили серію ігор Grand Theft Auto на світовий феномен, походять з України. Як з’ясувало видання PALATNO, дід розробників народився в місті Борислав Львівської області.

Вивчивши британські архіви, журналісти простежили родовід лондонських братів. Їхнім батьком був уродженець Манчестера Вільям Хаузер, а його батьками – Айзек Хаузер і Марджорі Ешворт. Згідно з переписом населення Англії та Уельсу 1901 року, дворічний Айзек уже мешкав із родиною в Манчестері, а місцем народження його та його батьків, Гаррі й Клари Хаузерів, була зазначена Австрія.

Більш точні дані з’явилися у переписі 1921 року, де 22-річний Айзек Хаузер вказав конкретний населений пункт – Борислав у Галичині (Boryslaw, Galicia, Austria), яка тоді входила до складу Австро-Угорщини. У британському реєстрі населення 1939 року також зафіксовано точну дату його народження – квітень 1899 року.

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Наприкінці XIX століття Борислав (нині Дрогобицький район Львівської області) переживав бурхливий розвиток завдяки видобутку нафти та озокериту. Значну роль у цьому відігравали єврейські підприємці та робітники, які становили більшість населення міста.

Однак прихід великих компаній і банків витіснив дрібних власників, позбавивши багатьох мешканців заробітку. Це спровокувало хвилю еміграції до США та Великої Британії, під час якої родина Хаузерів і переїхала до Англії.

Перша частина Grand Theft Auto вийшла ще в 1997 році і була розроблена шотландською студією DMA Design. У 1998 році Сем і Ден Хаузери разом із колегами заснували Rockstar Games, під брендом якої франшиза стала однією з найбільш продаваних в історії відеоігор. Сем обійняв посаду голови компанії та продюсера, а Ден відповідав за творчий напрям аж до свого відходу зі студії в березні 2020 року.

Реліз шостої частини гри – Grand Theft Auto VI, дія якої відбувається у вигаданому штаті Леоніда та місті Вайс-Сіті, – відбувся 19 листопада на консолях PlayStation та Xbox. GTA 6 отримала середній бал 99 із 100 і стала грою з найвищим рейтингом в історії.

ЗМІ пишуть, що запуск GTA 6 викликав "цифрове цунамі", яке перевершує чемпіонат світу 2026 року. Тим часом продажі гри за першу добу склали 32 мільйони копій. Це найкращий показник в історії індустрії розваг.

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