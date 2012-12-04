Київ. 4 грудня. УНІАН. У Києві розшукують злочинця, який пограбував банк на 10 тис. дол.

Як повідомили УНІАН в Голосіївському райуправлінні ГУМВС України в Києві, злочин стався 30 листопада.

«Перший раз чоловік з’явився у банку о 15.00 цього дня. Підійшовши до касира, він запитав, чи можна обміняти гривні на долари. Після позитивної відповіді вийшов, а вже за 35 хвилин повернувся. В руці зловмисник тримав предмет, схожий на пістолет, і зробивши два постріли в стелю, звернувся до касира», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міліції зазначили, що все відбувалося дуже швидко, і хоча в банку були два охоронці, жоден не наважився вчинити спробу затримати чоловіка.

Сам злочинець, отримавши гроші, вибіг з приміщення і розчинився у натовпі.

Прикмети злочинця: на вигляд 25-30 років, зріст – 180 см, обличчя овальне, худорляве, волосся русяве, ніс прямий, очі – сірі, невеликі.

Особливих прикмет не має. Був одягнений у чорну куртку з тканини, блакитні джинси, взуття чорного кольору.

Міліція просить всіх, хто має інформацію про цього чоловіка, звертатися до Голосіївського райуправління міліції Києва за телефонами: 525-65-60, 525-04-04 або «102».