У Черкаській області замерзли на смерть мати із сином
15:26, 18 грудня 2012Кримінал
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У власному будинку
Черкаси. 18 грудня. УНІАН. У Черкаській області в місті Корсунь-Шевченківський минулого тижня у власному будинку замерзли на смерть мати із сином.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС у Черкаській області, цього тижня в приватному будинку сусіди виявили тіла 72-річної місцевої жительки та її 29-річного сина з ознаками переохолодження.
Судово-медичною експертизою встановлено, що літня жінка та її син, що є інвалідом дитинства, померли від переохолодження організму у своєму будинку. В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин і причин події.
Від початку зниження температури, у Черкаській області вже троє людей стали жертвами морозів.
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