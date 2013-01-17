На Донеччині собака відгриз голову своєму господарю

Київ. 17 січня. УНІАН. У місті Білозерське Добропільского району Донецької області собака відгриз голову своєму господарю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, інформація про нещасний випадок надійшла до міліції від жінки, яка прийшла провідати свого 67-річного батька-інваліда.

Зі слів заявниці, на веранді будинку вона виявила обезголовлений труп батька. Двері були закриті, донька потерпілого відкрила їх власним ключем і не встигла переступити поріг, як із будинку вибіг собака. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Будь-яких інших ушкоджень на тілі потерпілого зафіксовано не було. Голову господаря будинку з відсутнім на ній шкіряним покровом правоохоронці виявили в одній з кімнат. Всі двері й вікна в будинку були без пошкоджень і закриті зсередини, порядок у будинку не порушений, нічого не викрадено, слідів боротьби або присутності сторонніх не виявлено.

Міліціонери встановили, що пенсіонер проживав один і зловживав спиртними напоями, востаннє сусіди його бачили за два дні до події.

За словами першого заступника начальника Добропільського міськвідділу міліції Олександра Макєєва, труп чоловіка був направлений у Донецьке обласне бюро СМЕ для проведення експертизи з метою встановлення причини смерті. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що смерть потерпілого настала від здавлювання органів шиї тупими предметами з обмеженою поверхнею, що травмувала, якими могли бути щелепи собаки. У зв`язку з цим слідчим відділом Добропільського МВ на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України (за відсутністю складу злочину) кримінальне провадження було закрито.

Собаку знешкоджено.