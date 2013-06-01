Посадовці привласнили понад 7 млн грн з держбюджету

Цього року посадовці з різних областей України привласнили понад 7 млн грн державних коштів, виділених на утилізацію відходів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, органами прокуратури було перевірено законність використання коштів, виділених на природоохоронні заходи у сфері поводження з відходами.

За словами заступника начальника відділу Генпрокуратури Олександра Амплєєва, під час перевірок було виявлено численні факти привласнення бюджетних коштів.

«Посадовими особами Львівської міської ради при розробці проектно-кошторисної документації з рекультивації міського сміттєзвалища привласнено майже 2 млн грн бюджетних коштів», - повідомив він і додав, що стосовно цих посадовців прокуратура Львова розпочала кримінальне провадження.

Аналогічні правопорушення були виявлені у Запорізькій і Донецькій областях. «Прокуратурою Комунарського району Запоріжжя розпочато кримінальне провадження стосовно посадових осіб одного із ТОВ, які, підробивши документи, привласнили більше 300 тис. грн, виділених з бюджету на будівництво полігону твердих побутових відходів у селі Велика Білозерка», - сказав Амплєєв.

Посадовці одного із ТОВ у Донецькій області на підставі підроблених документів отримали з бюджету майже 200 тис. грн за нібито надані послуги з видалення твердих побутових відходів, повідомляють у прокуратурі. За вказаним фактом прокуратурою Орджонікідзевського району Маріуполя розпочато кримінальне провадження.

За словами прокурора, подібні кримінальні провадження відкрито прокуратурами Вінницької, Волинської та Херсонської областей.

Крім цього, сказав Амплєєв, виявлено порушення при використанні суб’єктами господарювання коштів, отриманих за договорами про збирання, заготівлю та утилізацію імпортованої тари й упаковки.

«Зокрема, посадовими особами приватного підприємства укладено договір про надання послуг з організації збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини в кількості 21,5 тис. тонн. Через відсутність необхідних матеріально-виробничих ресурсів взяті зобов’язання підприємством не виконано, а кошти в сумі понад 5 млн грн привласнено. За цим фактом прокуратурою Львівської області розпочато кримінальне провадження», - повідомив Амплєєв.

Також він повідомив про відкриті Житомирським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері кримінальні провадження стосовно посадових осіб ряду товариств. «Вказані особи, отримавши понад 480 тис. грн на утилізацію 217 тонн використаної тари та пакувальних матеріалів, склали завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт, хоча їх фактично не виконували», - зазначив прокурор.

За словами Амплєєва, загалом цього року за результатами перевірок у сфері поводження з відходами розпочато 75 кримінальних проваджень. «За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто понад 1,5 тис. посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з яких майже половина – посадовці органів державного контролю, відшкодовано 1,4 млн грн. До суду пред’явлено позовів на суму 9,5 млн грн», - повідомив він.