У Вінниці горіла в’язниця
09:24, 03 червня 2013Кримінал
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Жертв та постраждалих немає
У Вінниці три години гасили пожежу у в’язниці.
Обійшлося без жертв/ Фото : РІА "Новости"
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 червня о 13:30 на території установи виконання покарань №1 в чотирьохповерховій будівлі для ув’язнених на даху виникла пожежа.
Вогнем знищено покрівлю на площі близько 200 кв. м.
Жертв та постраждалих немає.
О 16:40 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
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