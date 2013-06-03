У Вінниці горіла в’язниця

09:24, 03 червня 2013
Кримінал
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Жертв та постраждалих немає

У Вінниці три години гасили пожежу у в’язниці.


Обійшлося без жертв/ Фото : РІА "Новости"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2 червня о 13:30 на території установи виконання покарань №1 в чотирьохповерховій будівлі для ув’язнених на даху виникла пожежа.
Вогнем знищено покрівлю на площі близько 200 кв. м.

Жертв та постраждалих немає.

О 16:40 пожежно-рятувальними підрозділами пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

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