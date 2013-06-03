Наслідки стихії на Одещині ліквідовують 425 міліціонерів

До ліквідації наслідків стихії, яка пройшла в ніч з 31 травня на 1 червня в Одесі та Одеській області, залучено 425 працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на допомогу комунальним службам залучено курсантів Одеського училища профпідготовки працівників міліції, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ, співробітників територіальних органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, за наслідками стихії було виявлено понад 100 фактів пошкодження системи газопроводу, в результаті чого без газопостачання в Одеській області залишилось близько трьох з половиною тисяч помешкань, без електропостачання залишилося більше 260 населених пунктів області. В Одесі пошкоджено комунікації міського електротранспорту. Внаслідок негоди загинула одна особа – через обрив повітряної лінії електропередач отримав смертельне ураження електричним струмом 47-річний одесит.

В Одеській обласній державній адміністрації відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів по ліквідації наслідків стихії. На їх подолання в допомогу комунальним службам екстрено був залучений особовий склад міліції Одеського гарнізону у кількості 425 працівників міліції.



Фото: МВС України

Особовий склад органів внутрішніх справ України в Одеській області працює в посиленому варіанті несення служби. Додатково на охорону громадського порядку задіяно 150 співробітників міліції.