Прокуратура проти звільнення ректора-педофіла

Прокуратура Києва оскаржить постанову Шевченківського райсуду про зміну запобіжного заходу членам ОЗГ, обвинуваченим у розбещенні та зґвалтуванні дітей, а також направлення справи на додаткове розслідування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Сторона обвинувачення у суді вищої інстанції наполягатиме на незаконності, необґрунтованості прийнятого рішення та вимагатиме його скасування, наголошується в повідомленні.

«Адвокатами не було наведено жодного аргументу, який був би підставою для направлення кримінальної справи на додаткове розслідування. Прокуратура вважає рішення суду, який задовольнив клопотання захисту, незаконним. Ще більш невмотивованою є зміна запобіжного заходу підсудним з тримання під вартою на підписку про невиїзд», – підкреслив державний обвинувач у справі Олександр Юрченко.

Як нагадали в прес-службі, в серпні 2010 року прокуратурою Києва направлено до Шевченківського райсуду кримінальну справу за обвинуваченням ректора Київської державної академії водного транспорту в організації злочинної групи. У ході досудового слідства зібрано беззаперечні докази вини п’ятьох членів ОЗГ в утриманні місць розпусти, розбещенні та зґвалтуванні малолітніх та неповнолітніх, виготовленні та розповсюдженні порнографічної продукції.

Як повідомляв УНІАН, злочинну групу, учасники якої займались розбещенням неповнолітніх та виготовленням порнографічної продукції, ГУБОЗ викрив у листопаді 2009 року.

Організував та очолив злочинну групу професор, ректор Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного.