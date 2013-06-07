Влітку до охорони правопорядку залучать 1200 військовослужбовців

У літній період до охорони правопорядку залучать майже 1200 військовослужбовців. Із числа бійців внутрішніх військ МВС України буде створено 295 нарядів, з яких 251 – самостійний, 31 – спільний та 13 автопатрулів, повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Особлива увага нарядів буде зосереджена на забезпеченні громадського порядку та безпеки в місцях масового відпочинку дітей.

Військовослужбовці внутрішніх військ залучаються до виконання завдань з надання органам та підрозділам ОВС допомоги в забезпеченні належного громадського порядку. Маршрути патрулювання правоохоронців визначено на території закладів відпочинку та оздоровлення, пляжних зонах, у місцях концентрації молоді та проведення масових заходів. Особлива увага буде зосереджена на забезпеченні громадського порядку та безпеки в місцях масового відпочинку дітей. Така допомога буде надаватись з 29 червня по 21 серпня.

1190 військовослужбовців своїми силами підкріплять території населених пунктів АР Крим, Одеської та Запорізької областей. Завдання служби з охорони громадського порядку будуть виконуватись на території 29 населених пунктів. До виконання завдань будуть залучені військові частини, які дислокуються в даних регіонах, а також додаткові сили з інших регіонів держави.

В УЗГ зазначили, що бійців внутрішніх військ щорічно залучають до охорони громадського порядку в період літнього відпочинку.