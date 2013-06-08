У Львові посадовець психіатричної лікарні попався на хабарі
09:37, 08 червня 2013Кримінал
0 0
Заступник головного лікаря
У Львові співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області 7 червня затримали на гарячому, під час одержання хабара, заступника головного лікаря одного з медичних закладів Львівщини.
Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.
Посадовець вимагав від пацієнта 500 доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368, ч.4 ККУ (одержання хабара).
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на хабарі попався заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter