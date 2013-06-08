У Львові посадовець психіатричної лікарні попався на хабарі

У Львові співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області 7 червня затримали на гарячому, під час одержання хабара, заступника головного лікаря одного з медичних закладів Львівщини.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Посадовець вимагав від пацієнта 500 доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368, ч.4 ККУ (одержання хабара).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на хабарі попався заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.