У Львові посадовець психіатричної лікарні попався на хабарі

09:37, 08 червня 2013
Кримінал
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Заступник  головного лікаря

У Львові  співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області  7 червня затримали на гарячому, під час одержання хабара, заступника головного лікаря одного з медичних закладів Львівщини.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Посадовець вимагав від пацієнта 500 доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368, ч.4 ККУ (одержання хабара).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, на хабарі попався заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

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