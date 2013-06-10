У Львові водії роблять «бізнес» на продажі закомпостованих квитків

У Львові водії трамваїв та тролейбусів збирають у салонах закомпостовані квитки і повторно продають їх пасажирам за зниженою ціною.

Про це повідомили УНІАН в адміністрації львівського комунального підприємства «Львівелектротранс».

«Є такі недобросовісні водії, які на кінцевих зупинках збирають залишені у салонах вагонів закомпостовані квитки і продають їх повторно за 1 грн. Це є крадіжка, оскільки такі кошти не обліковуються і лягають у кишеню водія. Такі дії вдаряють по фінансовому стану комунального підприємства. Таких водіїв є не багато, але вони є. Зловити водіїв на гарячому складно, але ми це робитимемо і до порушників буде застосовано адміністративно-дисциплінарну відповідальність. Просимо також пасажирів бути свідомими і не купувати таких квитків», - зазначив начальник відділу зборів ЛКП «Львівелектротранс» Сергій Перепелюк.

Вартість проїзду в електротранспорті у Львові становить 1.5 грн.