На Житомирщині затримали іноземця, який перебував у розшуку

Працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській області 7 червня у Житомирському районі затримали 28-річного іноземного громадянина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області, молодик був оголошений у міжнародний розшук за вчинення злочинів на території Республіки Білорусь та України. Під час затримання у чоловіка вилучено зброю.

Затримання підозрюваного стало результатом спецоперації працівників підрозділу по перевірці інформації щодо його можливого прибуття на територію України. Чоловіка було оголошено в розшук за матеріалами правоохоронних органів Республіки Білорусь у листопаді 2011 за вчинення шахрайств та хабарництва. А уже у січні цього року – одним зі столичних райуправлінь за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Чоловіка затримали в одному з сіл Житомирського району близько 10:00. Під час поверхневого огляду у нього виявлено пістолет, калібру 9 мм, який відноситься до категорії короткоствольної вогнепальної зброї, та набої до нього.

Наразі вилучене направлено до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС для проведення відповідного дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо відкриття кримінального провадження.

Попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ) Кримінального кодексу України, за якою визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.