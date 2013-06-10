У МВС сподіваються на ухвалення змін до закону про мирні зібрання

У Міністерстві внутрішніх справ розраховують, що Верховна Рада восени в першому читанні розгляне і прийме зміни до закону про мирні зібрання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ з громадської безпеки Віктор Ратушняк.

За його словами, 24 травня відповідний законопроект був розглянутий профільним комітетом ВР. Як зазначив Ратушняк, на засіданні комітету розглядалися терміни, протягом яких організатори масових акцій мають повідомляти про їхнє проведення органи місцевої влади. Зокрема, пропонувалося 4, 7, 10 діб, але зійшлися на тому, що такі повідомлення вноситимуться за 48 годин до дня проведення акції, поінформував заступник глави МВС.

“Цей законопроект жодним чином не обмежує права громадян”, - наголосив Ратушняк.

Він додав, що “оскільки комітет проголосував більшістю про передачу, він буде переданий і зареєстрований у ВР у найближчий час. І, я так думаю, зараз можуть і не встигнути, але на осінній сесії це питання буде внесено для прийняття в першому читанні, а потім законопроект буде надано ЗМІ і громадськості, і вони можуть долучитися до коригування цього законопроекту”.

Ратушняк також пояснив, що законопроект передбачає розширення певних заборон, зокрема приносити на мирні заходи зброю, колюче-ріжучі предмети, боєприпаси, перебувати на акціях в одягу, що закриватиме обличчя, тощо.