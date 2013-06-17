На Львівщині в ДТП загинув слідчий прокуратури

На Львівщині автомобіль «Тойота» з‘їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, один з них – слідчий прокуратури Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня неподалік села Сокільники Пустомитівського району. За попередніми даними, невстановлений водій автомобіля «Тойота» не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. У результаті ДТП двоє людей загинули на місці події. Це 28-річний та 34-річний львів’яни.

Правоохоронці наразі встановлюють, хто саме був за кермом автомобіля, а також, що стало причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Триває розслідування.

У прес-службі прокуратури Львівської області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію, що під час ДТП загинув 28-річний слідчий прокуратури Львівської області.

Обставини ДТП – з‘ясовуються.

