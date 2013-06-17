Психічно хворий підпалив будинок односельця разом із господарем

У Запорізькій області чоловік, який перебуває на обліку в психіатра, через борг у 250 грн облив бензином і підпалив будинок односельця разом із господарем.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України в Запорізькій області, 16 червня від медиків центральної районної лікарні до Кам‘янко-Дніпровського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що до них із опіками обличчя та тіла 3-го ступеня був доставлений 52-річний житель с. Новодніпровка.

«Встановлено, що злочин було скоєно 28-річним місцевим жителем, що перебуває на обліку в лікаря-психіатра, який пояснив, що 52-річний односелець нібито заборгував йому 250 грн, через що він після розпивання спиртного через шпарину в дверях налив «боржнику» бензин на веранду й двері, а потім підпалив його та пішов додому», - розповіли у ВЗГ.

На сьогоднішній день дії «палія» кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки) - карається позбавленням волі на строк від трьох до п`ятнадцяти років.

Проводиться розслідування.