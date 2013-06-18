На Буковині міліціонери затримали продавців зброї

Двоє жителів Сторожинецького району Чернівецької області організували «бізнес» з продажу зброї. Продавці небезпечного товару були затримані чернівецькими міліціонерами.



Фото: МВС України

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під час проведення оперативно-профілактичних заходів, співробітники УБОЗ отримали інформацію про можливу причетність 24-річного жителя села Чудей до торгівлі зброєю.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У рамках цього провадження було здійснено низку заходів, що допомогли виявити та затримати підозрюваного у цьому злочині.

Під час збуту вогнепальної зброї, карабіну системи «Маузер», оперативники затримали зловмисника. На місці реалізації зброї затримано і співучасника «горе-продавця».

Як з’ясувалося, 39-річний житель селища Красноїльськ також був причетний до такого «бізнесу».

Крім цього, у зловмисників міліціонери вилучили дві мисливські рушниці марок «ТОЗ-66» та «Іж-43», які фігуранти зберігали з метою подальшого збуту.

Наразі торговці зброї перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Триває слідство.