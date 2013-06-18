У Києві вбито громадянина однієї із країн Південної Америки
17:37, 18 червня 2013Кримінал
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За нез’ясованих поки що обставин
У Шевченківському районі Києва за нез’ясованих поки що обставин вбито громадянина однієї із країн Південної Америки.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліці, інформація про вбивство надійшла по спецлінії ”102” вчора ввечері.
Тіло вбитого було виявлено у квартирі в одному із будинків. За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок черепно-мозкової травми.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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