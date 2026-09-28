Скандал із полоненими з КНДР набирає обертів: Сеул вимагає від України офіційних вибачень

Сеул був вкрай обурений спробами України применшити значення витоку інформації.

Адміністрація президента Південної Кореї Лі Чже Мьона вимагає від України вибачень за порушення домовленості про збереження в таємниці факту передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених, пише euronews.

Приводом для скандалу стала заява президента України Володимира Зеленського, зроблена минулого тижня: він повідомив, що його країна передала Південній Кореї двох північнокорейських солдатів.

Через кілька годин після заяви Зеленського президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував цей крок. "Я не знаю, чому українська сторона порушила домовленість і оприлюднила це питання, але це викликає глибоке розчарування", – написав він у соцмережі X.

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Радник Зеленського Дмитро Литвин спробував применшити значення витоку інформації, заявивши, що президент лише оприлюднив факт передачі солдатів Південній Кореї. Україна – "відкрита країна", зазначив Литвин, додавши, що таємна передача солдатів виглядала б "незвично".

Однак Сеул розцінив це як порушення довіри.

Сон Гі Хон, старший секретар президента з питань зв’язків із громадськістю, заявив пізно ввечері в неділю, що Південна Корея "розглядає додаткові заходи, які можуть знадобитися у зв’язку з цим питанням".

"Сам по собі той факт, що українська сторона порушила угоду про конфіденційність між двома країнами та оприлюднила інформацію в односторонньому порядку, є дуже серйозною справою. Однак неправдива заява прес-служби президента України про те, що жодної угоди про конфіденційність не існувало, серйозно підриває довіру між двома урядами та завдає значної шкоди дружнім відносинам між двома країнами", – додав він. За словами представника південнокорейської адміністрації, офіс президента вимагає "офіційних пояснень та вибачень".

Аналітики вважають, що різка реакція Лі Чже Мьона на угоду про конфіденційність зумовлена гострою конфронтацією з Північною Кореєю, яка володіє ядерною зброєю, що може призвести до посилення ворожості щодо Сеула.

Окрім наслідків усередині самої Південної Кореї, цей скандал також загрожує ускладнити процес узгодження запитів Києва до свого союзника щодо поставок озброєння.

КНДР у війні Росії з Україною

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея почала відпрацьовувати атаки, що поєднують безпілотні системи та звичайну зброю, переймаючи тактику, яку вже застосовують у війні РФ проти України та на Близькому Сході. Така тактика може створити проблеми для систем протиповітряної оборони США та їхніх союзників.

Також до 25 тисяч громадян Північної Кореї можуть працювати в російській індустрії безпілотників, зокрема на підприємствах в Алабузі в Татарстані, де збирають "Шахеди".

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