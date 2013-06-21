У Донецьку засуджено групу псевдоміліціонерів

У Донецьку трьом членам небезпечної злочинної групи, що діяла під виглядом працівників міліції, за вимагання та грабежі загрожує від 8 до 13 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронцями було встановлено, що починаючи з березня 2013 Донецьку діяла злочинна група, яка під виглядом співробітників міліції здійснила низку злочинів. Троє жителів міста, представляючись працівниками правоохоронних органів, але фактично не будучи такими, погрожували своїм жертвам відповідальністю за вигадані злочини, а також шантажували позбавленням волі. Для підтвердження свого статусу спільники використовували тільки обкладинки службового посвідчення з символікою МВС. За непритягнення до відповідальності зловмисники займалися вимаганням грошових коштів.

В даний час троє членів злочинного угруповання затримані, перебувають під вартою. Як встановлено, всі зловмисники вже мають судимості за майнові злочини. На даний момент, від дій псевдоміліціонерів постраждали 10 осіб.

За словами прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області Євгена Веселовського, відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.189 (вимагання), ч.5 ст.186 (грабіж), ч. 3 ст.28 ч.1 ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України. За скоєння цих злочинів передбачена відповідальність від 8 до 13 років позбавлення волі.

Звинувачувальний висновок закінчено та направлено до суду.