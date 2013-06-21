На Одещині підліток розібрав залізничну колію на металобрухт

На Одещині правоохоронці затримали 15-річного підлітка за демонтаж понад 500 деталей залізничної колії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники лінійного відділу на станції Котовськ УМВС України на Одеській залізниці затримали учня 9-го класу, жителя Кодимського району Одеської області, який, не відбувши іспитового терміну покарання за попереднє правопорушення, скоїв крадіжку деталей залізниці.

На перегоні станцій Слобідка – Державний кордон України працівники залізниці виявили відсутність великої кількості деталей верхньої будови колії - 89 штук рейкових підкладок та 445 штук шпальних костилів.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група лінійного відділу, але одразу зловмисника встановити не вдалося. Міліціонери, опитавши місцевих мешканців та працівників залізниці, протягом однієї доби за підозрою у скоєнні крадіжки залізничного обладнання затримали 15-річного жителя смт. Слобідка. Залізничники підтвердили, що неодноразово бачили цього юнака біля залізничних колій. Підліток зізнався у скоєнні правопорушення і показав правоохоронцям місця схованок викраденого металу, загальна вага якого сягає майже 600 кг.

Речові докази міліціонери вилучили та повернули залізниці. Підліток пояснив, що демонтовані деталі він планував здати до пункту прийому металобрухту, аби допомогти сім’ї, яка знаходиться в скрутному матеріальному становищі, проте в пошуках грошей не замислювався над тим, що його дії могли спричинити аварію потягу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.185 «Крадіжка» КК України, а також вирішується питання про додаткову кваліфікацію правопорушення за ч.1 ст. 277 «Пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів» КК України.