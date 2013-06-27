У Нікополі чоловік молотком забив до смерті товариша
10:57, 27 червня 2013Кримінал
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Під час сварки
У Нікополі Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві затримали 39-річного чоловіка.
Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий уночі 26 червня у помешканні 41-річного товариша під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв молотком убив господаря.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 КК України (умисне вбивство).
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