У Нікополі чоловік молотком забив до смерті товариша

У Нікополі Дніпропетровської області за підозрою у вбивстві затримали 39-річного чоловіка.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий уночі 26 червня у помешканні 41-річного товариша під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв молотком убив господаря.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.115 КК України (умисне вбивство).