У Трускавці начальника відомчого санаторію затримали на хабарі

Співробітники Управління СБУ в Львівській області спільно з працівниками прокуратури викрили начальника одного з відомчих санаторіїв міста Трускавця, який вимагав 4 тис. грн неправомірної вигоди за надання дозволу приватному підприємцю на торгівлю сувенірами на території медичної установи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 26 червня правоохоронці затримали полковника медичної служби «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання ним другої частини грошей у розмірі 2,5 тис. гривень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) та ч.1 ст.423 (зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службове обмеження на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.