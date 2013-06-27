У Києві з початку року виявлено майже 7 тис. нетверезих водіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління столичної Державтоінспекції, інспектори щодня затримують понад 40 водіїв, які керують автомобілями напідпитку.

Для уникнення неприємностей на дорогах Державтоінспекція вкотре закликає водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані і нагадує, що, згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2550 до 3400 грн, законодавством передбачено такі види стягнень як адміністративний арешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин), оплатне вилучення транспортного засобу та позбавлення права керування транспортним.