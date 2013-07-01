На Луганщині затримали членів ОЗГ

Працівники УБОЗ ГУМВС України у Луганській області затримали членів організованої злочинної групи у складі 3-х осіб, які займалися продажем сильнодіючих наркотиків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, лідер групи, громадянин України, використовував гроші, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою розширення злочинної діяльності групи.

У одному з банків він відкрив карт-рахунок, на який надходили гроші від наркозалежних за придбані наркотики. Частина зазначених коштів знімалася лідером з картки і йшла в оборот - на купівлю нової партії наркотичних засобів.

Членам організованої злочинної групи належить відповідати не лише за торгівлю наркотиками (стаття 307 КК України), а й за використання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів (ст. 306 КК України).

Лідеру ОЗУ обрано запобіжний захід - тримання під вартою.