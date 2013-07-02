На Полтавщині згорів рейсовий автобус. Фото

Пасажири не постраждали

1 липня о 19:00 на 357-му кілометрі автодороги Київ-Харків у рейсовому автобусі «БАЗ» сполученням «Полтава-Степове» виникла пожежа. Як повідомляє прес-служба облуправління ДСНС, загоряння сталося через короткого замикання електромережі. Водій, коли помітив дим, що йшов з-під панелі приладів, одразу зупинив автобус, відкрив двері пасажирам і зателефонував рятувальникам. У ліквідації пожежі брало участь відділення державної пожежно-рятувальної частини № 3 міста Полтави.

Фото: poltava.mns.gov.ua Люди не постраждали, автобус згорів майже повністю.

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