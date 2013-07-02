60-річний чоловік шилом убив товариша
11:26, 02 липня 2013Кримінал
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У місті Гайсині Вінницької області в результаті проведення слідчих дій за підозрою у вбивстві чоловіка затримано 60-річного жителя Гайсинського району.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий 1 червня на одній з вулиць Гайсині під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв шилом убив 49-річного товариша.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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