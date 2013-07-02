Голова сільради вимагав 5 тис. грн за земельну ділянку

Голова однієї з сільських рад Амвросіївського району вимагав у одного з мешканців району 5 тисяч гривень хабара.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, факт отримання хабара задокументований співробітниками Держслужби по боротьбі з економічною злочинністю місцевого райвідділу міліції.

Використовуючи своє службове становище, 50-річний керівник сільради вимагав хабар за виділення йому земельної ділянки.

За словами начальника Амвросіївського РВ ГУМВС України в Донецькій області Артура Лихоліта, вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (отримання службовою особою неправомірної вигоди).

Відповідальність згідно з даною статтею передбачає штраф у розмірі від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Ведеться слідство.