На Вінниччині незаконно вирубали лісу на 5 млн грн

У Вінницькій області викрито організовану злочинну групу, які незаконним вирубування лісу завдали довкіллю шкоди на понад 5 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

УБОЗівці встановили, що організатором угруповання був лісничий одного з державних підприємств, який спільно зі своїми колегами займалися вирубкою дерев, знищували переважно дуб, який користується найбільшим попитом та має високу ціну.

Лише за півроку спільники поклали до своїх кишень гроші від продажу більше 1,8 тисяч дерев.

Лісорубам інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

Чинне кримінальне законодавство за таку діяльність передбачає покарання до 12 років перебування за ґратами із конфіскацією майна.