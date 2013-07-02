У Криму туристка впала із 30-метрової висоти

Жителька Луганська одержала тяжкі травми унаслідок падіння із 30-метрової висоти на будівлю готелю в селищі Гурзуф у Криму. Туристка зірвалася під час спуску з оглядового майданчика гори Аю-Даг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДСНС, нещасний випадок трапився 1 липня.

«Під час спуску з оглядового майданчика на горі Аю-Даг 16-річна дівчина впала із 30-метрової висоти на будівлю готелю. Співробітники ДСНС зняли потерпілу з будівлі, і на ношах передали її до автомобіля "швидкої" допомоги. Первинний діагноз: закрита черепно-мозкова травма, перелом правої руки і лівої ноги. Стан - стабільно тяжкий», - повідомили у прес-службі.