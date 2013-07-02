На Прикарпатті чоловік задушив школяра через 50 грн

В Івано-Франківську затримано чоловіка, який задушив 13-річного мешканця села Бовшів Галицького району через заробіток у 50 грн. Трагедія сталася 29 червня.

Досудовим слідством встановлено, що школяр, вирішивши зробити подарунок своєму батькові, зібрав металобрухт та мав намір здати його. Вартість зібраного металу орієнтовно становила 50 грн. Хлопчик за допомогою звернувся до свого знайомого, мешканця села Задністрянськ Галицького району.

Проте, 30 річний молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вирішив забрати метал собі. Схопивши підлітка за шию, задушив його, після чого тіло дитини викинув у ставок.

Нині затриманий перебуває в СІЗО Івано-Франківська.

