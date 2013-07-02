Профспілка МВС висловила співчуття дівчині постраждалій у Врадіївці

Профспілка атестованих працівників МВС України висловила співчуття постраждалій дівчині у Врадіївці на Миколаївщині.

У тексті листа, за підписом голови Ради профспілки атестованих працівників МВС України Анатолія Онищука, зазначається, що „називати таких горе-міліціонерів правоохоронцями, у нас не повертається язик, адже людина, яка колись присягнула на вірність держави та поклялася захищати людей не має ніякого права навіть подумки творити подібне свавілля”.

„Ми хочемо, передусім, висловити співчуття постраждалій дівчині, яка потерпіла від рук нелюдів. Трагедія, яка сталася, не залишила байдужім нікого, саме тому сьогодні потрібно відкинути усі гучні заклики, забути про політику та емоції аби, по-перше, детально встановити все, що відбулося, по-друге і найголовніше - за усією суворістю Закону покарати винних”, - йдеться у тексті листа.

Також висловлюється впевненість у тому, що „комісія МВС, яка вже працює на Миколаївщині, зробить усе можливе задля встановлення правди”.

„Такі факти не повинні приховуватися и ми підтримуємо МВС у намаганні втановити істину, якою б вона не була. Цим фактом вказана подія викриває надзвичайно складні і глибинні проблеми відомства які потребують вирішення через державну політику по відношенню до відомства, але при їх вирішенні недопустима поспішність і гарячковість оскільки права працівників є невід’ємною частиною права громадян. Ми готові долучитися до вирішення проблем системи, знаючи їх глибоко з середини. Разом з тим, констатуємо, що міліція повинна очищатися від нерадивих працівників, які нехтують честю та гідністю достойних правоохоронців, яких, повірте, у системі МВС достатньо”, - йдеться у листі профспілки атестованих працівників МВС України.

