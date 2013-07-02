У Херсоні міліція вилучила партію амфетаміну

На Херсонщині міліція запобігла розповсюдженню амфетаміну у розважальних закладах. Небезпечний наркотик призначався для відвідувачів розважальних закладів курортного селища Залізний Порт, що на узбережжі Чорного моря. Всього оперативники УБОЗ вилучили близько 100 грамів порошку, а також чотири пневматичних пістолети.

Шістдесят поліетиленових пакетів-доз амфетаміну працівники УБОЗ УМВС вилучили безпосередньо у автомобілі зловмисників у спальному районі Херсона.

29-річна дівчина разом зі своїм співмешканцем саме збиралися їхати до морського узбережжя. Також під час огляду транспортного засобу оперативники вилучили електронні ваги, поліетиленові пакетики та чотири пневматичні пістолети. Пояснювати походження наркотиків та мету їх зберігання у себе в автомобілі затримані відмовились.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Також правоохоронці встановили, що дівчина раніше вже мала судимість за скоєння злочину у сфері незаконного обігу наркотиків. Проте відбування покарання, пов’язаного з позбавленням волі, їй вдалося запобігти, тому що вона виховує неповнолітнього сина.

Її співмешканець також вже мав проблеми із законом – він був засуджений за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Наразі вилучене направлено на експертизу. Якщо підтвердиться, що у пакетиках дійсно зберігався амфетамін, то зловмисникам загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

«Працівники міліції Херсонщини вживають усі заходи, щоб не допустити збут та розповсюдження наркотичних речовин у регіоні, адже боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин є одним з пріоритетних напрямів роботи міліції області», - зазначив начальник УМВС генерал-майор міліції Валерій Літвін.

Вартість вилученого амфетаміну близько 40 тисяч гривень.