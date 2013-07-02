Рада суддів визначатиме граничну чисельність працівників ДСАУ
20:07, 02 липня 2013Кримінал
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Верховна Рада ухвалила Закон
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Законом передбачено, що Рада суддів України визначає за поданням голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання Державної судової адміністрації.
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