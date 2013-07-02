Рада суддів визначатиме граничну чисельність працівників ДСАУ

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 308 із 399 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що Рада суддів України визначає за поданням голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання Державної судової адміністрації.