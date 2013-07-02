Рада обрала нових членів Вищої ради юстиції

Верховна Рада обрала членами Вищої ради юстиції суддів Володимира Колесниченка та Віталія Кузьмішина, а також міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Як передає УНІАН, про це журналістам повідомила народний депутат від “Батьківщини” Олександра Кужель.

Після завершення роботи Лічильної комісії ВР народний депутат від Партії регіонів Андрій Пінчук повідомив журналістам, що за кандидатуру Колесніченка було віддано 309 голосів народних депутатів, Кузьмішина - 244, Лавриновича - 238.

Визначалися нардепи таємним голосуванням бюлетенями.