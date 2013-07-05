Комісія МВС оголосить висновки розслідування подій у Врадіївці

Комісія Міністерства внутрішніх справ, яка працює у Врадіївці Миколаївської області 6 липня оголосить попередні висновки службового розслідування у зв`язку з подіями, які відбулися у Врадіївці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, остаточні висновки будуть зроблені на засіданні колегії МВС 12 липня.

”Вже у суботу комісія, яка працює в Миколаївській області, має відзвітувати і підготувати висновки службового розслідування, і, відповідно, буде підготовлено проект наказу. Остаточні висновки ми зробимо на колегії, яка відбудеться 12 липня”, - сказав Захарченко.

При цьому він підкреслив, що ухвалено ще не всі рішення про звільнення в органах міліції у зв`язку з подіями у Врадіївці.

За словами міністра, на проведення службових розслідувань передбачено місячний термін, проте у цьому разі це час скорочено у кілька разів.

За словами Захарченка, більш як 80 жителів Врадіївці протягом кількох днів звернулися до представників групи центрального апарату МВС, яка працює у селищі, зі скаргами на роботу міліції. Міністр запевнив, що по кожному зверненню буде проведено детальну перевірку.

”До перевірки цих повідомлень буде залучено фахівців з інших областей”, - сказав він.

Крім того, Захарченко у черговий раз запевнив: ”Усі, хто причетний до приховування злочину, будуть притягнуті до відповідальності”.

Він нагадав, що на даний час усунено від виконання обов`язків начальника обласної міліції і звільнено начальника Врадіївського райвідділу.

”Після завершення судового розслідування буде прийнято й інші жорсткі кадрові рішення”, - підкреслив Захарченко.

Глава МВС також повідомив, що у липні-серпні буде проведено позачергову атестацію особового складу Врадіївського райвідділу, і будуть ухвалені рішення про доцільність перебування на службі кожного співробітника, а доукомплектація райвідділу проводитиметься з урахуванням думки місцевих жителів.

”Ми закликаємо обов`язково дочекатися результатів розслідування. Адже тільки після рішення суду буде зрозуміле, хто і якою мірою винний у тому, що відбулося: Хочу запевнити, що МВС ніколи не стоятиме на захисті міліціонерів, які скоюють злочини”, - відзначив Захарченко.

За словами міністра, на прикладі Врадіївці виявилися ”системні прорахунки у службовій діяльності, які властиві тому чи іншому регіону”. ”І тут ми маємо навести порядок у кадровій і службовій діяльності”, - заявив Захарченко.

Він уточнив, що саме кадрові питання, питання службової діяльності будуть предметом розгляду на майбутньому засіданні колегії МВС.

”Якщо у міліціонерів вимагають гроші їх керівники, то я хотів би звернутися і сказати, що міліціонери мають звертатися безпосередньо в апарат міністра. Я гарантую об`єктивну перевірку інформації. Ніхто з тих міліціонерів, хто звернуться, не буде ніким переслідуватися”, - заявив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 липня у Врадіївці Миколаївської області, де сталося зґвалтування дівчини за участю правоохоронців, близько 1000 місцевих жителів, які зібрали на мітинг, почали штурмувати відділення міліції, висловлюючи незадоволеність тим, що ще один міліціонер - учасник нападу на місцеву мешканку - перебуває на волі.

Після того, як міліція застосувала сльозогінний газ, люди з палицями і каменями почали штурмувати райвідділ міліції, побили майже всі вікна, винесли ворота і кілька разів кидали пляшки із запальною сумішшю.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади відсторонено начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентин Парсенюка і керівник Врадіївського райвідділу міліції.

Таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що інформація про напад на місцеву мешканку за участю працівників міліції була надана керівництву МВС не в повному обсязі, що не дозволило швидко і об`єктивно розібратися в ситуації, і призвело до безладів.

Тимчасово виконуючим обов`язки керівника обласної міліції призначено Сергія Поготова, першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України.

Розпочато службове розслідування.

За фактом нападу на Врадіївський райвідділ міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб) і за ч. 1 ст. 194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано до реанімації.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка було затримано за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпіла жінка вказувала ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння даного злочину, проте цей співробітник міліції, в день скоєння злочину перебував на чергуванні і стверджував, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійний напад).