На Полтавщині викрили шахраїв, які ошукали понад 1 тис. осіб

У Полтавській області міліціонери викрили зловмисників, які ошукали понад 1 тис. осіб. Після затримання аферистів, до правоохоронців щодня звертаються десятки обманутих людей з проханням надати допомогу та повернути втрачені кошти.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Довіра БАН.К», ПП «Торгово-фінансова компанія «Європейський кредит» та ТОВ «Архбудекспертиза» заволодівали грошовими коштами громадян у великих розмірах у якості первинних страхових платежів (внесків). Через дві години після їх сплати, клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами. Не отримавши обіцяного, громадяни телефонували до «кредиторів» за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

«Працівники міліції невдовзі встановили перші жертви фінансових махінацій. Аби вивести зловмисників «на чисту воду», було проведено низку оперативно-розшукових заходів. На завершальній стадії працівниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю було проведено ряд обшуків, у результаті яких вилучено документи, що підтвердили шахрайські дії цих установ, – повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов. - Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників «віртуальних» кредитів становить близько 1 тис. осіб. Переважна більшість з них – довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавської, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей».

За підозрою у вчиненні правопорушення було затримано 27-річного регіонального директора однієї зі спілок. Чоловіка затримано у своєму офісі в Кременчуці. Також встановлюються інші особи, які можуть бути спільниками підозрюваного. На усе майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри завданої шкоди.



Фото: МВС України

Наразі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) розпочате досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Міліція Полтавщини звертається до потерпілих від фінансових махінацій вище зазначених кредитних спілок, а також тих, хто може повідомити будь-яку корисну інформацію з цього приводу, з проханням написати відповідні заяви, або зателефонувати на номер 102.