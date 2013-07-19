США передали МВС обладнання для боротьби із кіберзлочинами

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні передало Міністерству внутрішніх справ України сучасне комп’ютерне обладнання для здійснення аналізу кіберзагроз.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США, передбачено також підготовку фахівців з використання цього обладнання.

У диппредставництві зазначили, що це робиться для зміцнення партнерства між американськими та українськими правоохоронцями у боротьбі проти злочинів, що вчиняються за допомогою Інтернету, комп’ютерів або інших цифрових пристроїв.

Кошти на обладнання і підготовку фахівців з його використання були надані Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та з правоохоронних питань Державного департаменту США.

Відзначається, що Офіс ФБР у Посольстві США в Києві відіграв провідну роль у виборі, закупівлі та постачанні цього обладнання, і сприятиме поточній підготовці кадрів криміналістів. У свою чергу МВС України надав приміщення для розміщення обладнання і укомплектує центр аналізу кіберзагроз штатом висококомпетентних фахівців. Цей центр використовуватиметься Управлінням МВС з питань боротьби з кіберзлочинністю для аналізу цифрових доказів у розслідуваннях кіберзлочинів, вчинених як в національних, так і міжнародних масштабах.

«Отже, він стане великою підмогою для слідчих МВС України та інших правоохоронців – їхніх партнерів в Україні та закордоном», - відзначається у повідомленні.