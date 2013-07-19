Захарченко зустрівся з ветеранами органів внутрішніх справ

Глава МВС Віталій Захарченко під час зустрічі з ветеранами органів внутрішніх справ розповів старшим колегам про перебіг процесів модернізації у відомстві та найближчі плани, а також подякував їм за підтримку від імені усіх працівників органів внутрішніх справ, які самовіддано несуть службу на благо українського народу.

За словами Віталія Захарченка, події у Врадіївці сколихнули не лише Міністерство внутрішніх справ, а й усе українське суспільство, повідомляє УГЗ МВС України.

Аби запобігти подібним випадкам у майбутньому, у МВС зроблено ряд висновків. На даний час у Миколаївській області працює відомча комісії. До представників МВС уже звернулися понад 90 громадян.

Захарченко поінформував ветеранів про ті кроки, що їх вже зробили, а також планують зробити в МВС для приведення його діяльності до міжнародних стандартів.

Зокрема, йдеться про розробку Концепції реформування органів внутрішніх справ України, а також про обов’язкову переатестацію всього особового складу у тих підрозділах міліції, де сталися резонансні події з участі їхніх співробітників.

Міністр внутрішніх справ запевнив, що у відомстві наводитимуть порядок власними силами, у тому числі – за допомогою підрозділів внутрішньої безпеки. У разі виявлення фактів протиправної поведінки працівників міліції матеріали про ці події передаватимуться до органів прокуратури.



Фото: МВС України

Захарченко подякував ветеранам за підтримку і закликав їх більш активно контактувати з МВС, аби налагодити обмін інформацією і не допустити повторення подій, подібних тим, що сталися у Врадіївці.

«Завдяки вашому авторитету люди знають вас, а ви знаєте людей. Нам потрібен зворотній зв’язок із суспільством, аби зробити міліцію кращою», – звернувся до ветеранів Віталій Захарченко.