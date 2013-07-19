Батько з рушниці застрелив сина

На власному подвір’ї

У Волочиському районі Хмельницької області 69-річний пенсіонер вбив 41-річного сина. Як повідомили в УГЗ МВС України, інцидент стався на подвір’ї домогосподарства пенсіонера. Встановлено, що під час сварки на ґрунті неприязних відносин батько пострілом із власної незареєстрованої мисливської рушниці застрелив сина. Чоловіка затримано. Зброю вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

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