У Трускавці іноземець підрізав донеччанина

У Трускавці Львівської області в результаті проведення слідчих дій затримано 50-річного іноземнця, який завдав ножові поранення 38-річному чоловіку.

Як повідомили в УГЗ МВС України, встановлено, що затриманий 17 липня на одній з вулиць Трускавця під час раптово виниклої сварки ножем заподіяв тілесні ушкодження жителю Донецька.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство).