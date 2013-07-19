У Трускавці іноземець підрізав донеччанина
13:05, 19 липня 2013Кримінал
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Чоловіки посварилися
У Трускавці Львівської області в результаті проведення слідчих дій затримано 50-річного іноземнця, який завдав ножові поранення 38-річному чоловіку.
Як повідомили в УГЗ МВС України, встановлено, що затриманий 17 липня на одній з вулиць Трускавця під час раптово виниклої сварки ножем заподіяв тілесні ушкодження жителю Донецька.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.2 ст.115 КК України (замах на вбивство).
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