Справу «Кінгз-Кепітал» передали до суду

Сума збитків, спричинених потерпілим від афери, склала понад 141 млн грн. Обвинувальний акт стосовно членів злочинного угруповання направлено до суду.

Як повідомляє УГЗ МВС України, головне слідче управління МВС України завершило розслідування у кримінальному провадженні щодо старшого пастора церкви «Посольство Боже» Аделаджи Сунканмі Сандея а також інших фігурантів цієї справи, яких обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами громадян в особливо великих розмірах.

Матеріальних збитків потерпілим спричинено на суму понад 141 мільйон гривень. З метою забезпечення відшкодування збитків досудовим слідством накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 157 млн грн.

Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний акт, який направлено до суду.