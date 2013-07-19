Міліція може прибрати наметове містечко на Хрещатику

Міліція Києва прибере наметове містечко у Києві біля Печерського районного суду на Хрещатику, встановлене на підтримку колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, в разі відповідного звернення громадян до правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції начальник Головного управління МВС України в місті Києві Валерій Коряк.

“Я не задоволений тим, що вони там стоять (наметове містечко — УНІАН). Крім того, до нас багато звернень, люди телефонують. Там ходять увечері, вживають спиртні напої. Якщо буде звернення громадян до Київблагоустрою, буде прийнято рішення їх звідти прибрати, то міліція забезпечить порядок в тому, щоб їх прибрали”, - сказав Коряк.

Як повідомляв УНІАН, наметове містечко прихильників Тимошенко було розгорнуто у день арешту екс-прем’єра 5 серпня 2011 року.