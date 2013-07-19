В МВС закликали журналістів „не зловживати терпінням міліції”

Валерій Коряк під час сьогоднішнього брифінгу звернувся до журналістів із проханням поважати одне одного і не заважати міліції повноцінно виконувати свої обов’язки.

Коментуючи заяву журналістів «5 каналу» з приводу того, що вчора під час акції на Майдані Незалежності їм працівниками міліції були нанесені тілесні ушкодження, начальник київської міліції зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

За його словами, такі заяви журналістів є спробою штучно створити соціальну напругу. За словами Коряка, під час знесення наметів постраждалих журналістів не було.

"Не зловживайте терпінням міліції. Я вас прошу – не підходьте близько до епіцентру подій. У мене немає особисто претензій до працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку під час акції на Майдані. Між нами не повинно бути непорозумінь. Журналістам та працівникам міліції потрібно поважати роботу одне одного", - наголосив Валерій Коряк.

